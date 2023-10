Suonano le sirene anti-missile | il cancelliere tedesco Scholz si sdraia sulla pista d’atterraggio di Tel Aviv

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Momenti di paura per Olafe il suo staff. Ilsi stava imbarcando su un volo dall’aeroporto Ben Gurion di Tel, quando è iniziato a suonare l’allarmeed è entrato in funzione l’Iron Dome. Nel video, si vedeche sia terra, insieme al suo staff, col capo coperto, come da protocollo. In un secondo momento è stato portato in un rifugioaereo dell’ambasciata tedesca. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

