Sul salario minimo è scontro in aula Schlein e Conte | Il governo fugge dalla realtà

Con uno scarto di 21 voti - in questi casi non vengono comunicati i numeri dei favorevoli e dei contrari - la proposta di leggeminimo viene rinviata dall'aula della Camera in commissione lavoro, come chiesto dal presidente della stessa commissione Walter Rizzetto. La maggioranza impone così lo stop al voto ...Nuovo rinvio in commissione della proposta di legge sul salario minimo a 9 euro lordi all’ora. Lo ha chiesto la maggioranza, per bocca del presidente ...Agenzia Richiesta passa per 21 voti – L’aula della Camera ha rinviato in Commissione la pdl sul salario minimo. La richiesta è stata approvata per 21 voti di differenza. In… Leggi ...