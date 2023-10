Subito al Milan a gennaio si chiude a sei milioni

Il difensore delha accusato i giocatori avversari per il bruttissimo interventoda Rasmus Hojlund, colpito alla schiena nei minuti finali: ' Era un chiaro cartellino rosso perché è ...

Juve, l'allenamento: Vlahovic vede il Milan, Chiesa a parte, Rugani pronto Tuttosport

Al Milan tutti convinti: subito 5 milioni MilanLive.it

I rossoneri si preparano al big match contro la Vecchia Signora. In queste ore arriva una super notizia per il tecnico Max Allegri: le ultime I rossoneri si preparano per la sfida… Leggi ...ACADEMY LADISPOLI Moglie, R. Colace (25'st Ranieri), Mengoni (38'st Temperini), Paganetti, Fiaschetti, Buonanno, Aracri, De Angelis (19'st Pelizzi), Iurato, Pagliuca (9'st A. Colace), Leonardi ...