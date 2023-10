Stufa a legna | come pulire i tubi senza smontarli

Leggi su dilei

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La, oltre ad essere un complemento d’arredo che ormai va per la maggiore, è un ottimo metodo per scaldare casa in maniera economica – soprattutto in tempi di rincari sulle bollette. Il fuoco che scoppietta, d’altra parte, contribuisce a creare un’atmosfera romantica e suggestiva, perfetta per le serate invernali da trascorrere davanti alla tv o con un buon libro. Per evitare che la stagione fredda vi porti qualche brutta sorpresa, però, è importante fare una manutenzione periodica. Non vorrete mica trovarvi all’ultimo momento con unache non si accende o che perde fumi! Ecco allorabisogno di. Perchédellaa ...