Studio Supernova sarà presente a Lucca Comics 2023 | ecco le novità

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)si presenta alcon alcunee ristampe di qualità!al Festival Onitama: Torna in edizione italiana, grazie a, uno dei migliori giochi da due giocatori di sempre. Considerato l’erede moderno degli scacchi, Onitama è un gioco di strategia in cui ogni partita fornisce un setup di mosse differente che lo rende sempre vario. In uscita anche l’espansione La Via del Maestro che include 26 carte Mossa aggiuntive. Scala la montagna sacra, raggiungi il tempio, apprendi le tecniche segrete del maestro e prepararti a sfruttarle per ...