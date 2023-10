Strategie di Marketing a confronto | aziende di servizi vs aziende di prodotti

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il panorama aziendale contemporaneo si suddivide sostanzialmente in due grandi categorie: leche si concentrano sulla vendita ditangibili e quelle che offronointangibili. Sebbene entrambe le categorie abbiano l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei clienti, le lorodidifferiscono in modo significativo. Principali differenze tra prodotto eo La differenza principale tra un prodotto e uno risiede nella loro natura: il prodotto è tangibile, mentre ilo è intangibile. Questo significa che un cliente può fisicamente vedere, toccare e possedere un prodotto. Al contrario, uno è spesso legato a competenze e abilità specializzate fornite per ...