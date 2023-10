Stranger Things | Millie Bobby Brown non vede l’ora che la serie tv finisca

Millie Bobby Brown, l'attrice britannica che interpreta il ruolo di Undici/Jane Hopper nella serie televisivaideata dai Duffer Brothers e distribuita da Netflix, è prossima a dire addio allo show. La star ha dichiarato in una recente intervista a Glamour di essere pronta ad abbandonare il ...

Leggi su Sky TG24 l'articolo Millie Bobby Brown pronta all’addio a Stranger Things: 'Voglio dedicarmi ad altro' ...La Geeked Week 2023 di Netflix promette anteprime e dettagli esclusivi su serie come Stranger Things, The 3-Body Problem, Avatar: The Last Airbender e altre.