Strage ospedale a Gaza | Israele | “Non è stato nostro raid | ecco nuove prove” – Video

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) (Adnkronos) – Dopo lanell’di, dove hanno perso la vita almeno 500 persone,continua a respingere le accuse di un suo coinvolgimento nell’attacco. E lo fa pubblicando un nuovodopo quello che per loebraicorebbe la responsabilità della Jihad, colpevole di un “lancio errato” di un razzo. Secondo le forze di difesa israeliane, infatti, l’assenza di un cratere nella zona dell’battista Al-Ahli nella Striscia didimostrerebbe che la struttura non è stata colpita da unaereo, ma è stata vittima di un grande incendio. L’Idf ha quindi diffuso il filmato in cui si vede ciò che resta dell’e il suo parcheggio in fiamme. ”Generalmente ...

TEL AVIV " In una Tel Aviv deserta, con gli elicotteri sulla testa e i cecchini sui tetti dei palazzi del centro, Joe Biden atterra in Israele per portare la solidarietà degli Stati Uniti a Israele ...

Strage in un ospedale a Gaza. Scambio di accuse tra Hamas e Israele Avvenire

Strage all'ospedale di Gaza bombardato, scambio di accuse tra Israele e Hamas sulle responsabilità Corriere della Sera

I morti sono «centinaia». Secondo i miliziani la responsabilità è dei raid dello Stato ebraico, per Tel Aviv è stato un razzo difettoso della Jihad islamica ...Le forze di sicurezza hanno utilizzato i gas lacrimogeni per disperdere migliaia di manifestanti in protesta dopo la strage dell'ospedale di Gaza, mentre cercavano di raggiungere l'edificio dell'ambas ...