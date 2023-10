Strage di delfini nel lago Tefé | nella foresta amazzonica brasiliana

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Circa il 10 per cento della popolazione deidi undell’Amazzoniaè morto nell’ultima settimana di settembre a causa di un’ondata di caldo e della siccità, hanno annunciato il 17 ottobre alcuni ricercatori. Leggi

In Amazzonia, il livello dell'acqua ha toccato il suo punto più basso da almeno 121 anni, a causa di una siccità storica.