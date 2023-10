Strage dell' ospedale Al - Ahli | proteste nel mondo | Biden annulla il viaggio in Giordania e Israele nega

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Si temono centinaia di morti a seguito'esplosione in unnel nord di Gaza mentre il presidente degli Stati Uniti Joesbarcherà inpiù tardi oggi. L'battista ...

...in Israele a undici giorni dall'assalto terroristico di Hamas e all'indomani dellaall'ospedale anglicano Al - Ahli Arabi Baptist Hospital di Gaza. Ad accoglierlo sulla pista'aeroporto ...

Strage dell'ospedale: l'opinione di Lucio Caracciolo TGLA7

Strage dell'autobus: infarto o no Approfondimento medico legale sul cuore di Alberto Rizzotto ilgazzettino.it

Palestina e nella striscia di Gaza dopo la strage all'ospedale … Palestina e nella striscia di Gaza dopo la strage all'ospedale … Strage ospedale a Gaza, Parsi: "Per Hamas missione ...Massimo Giletti è stato intercettato telefonicamente dai pm di Firenze, confermando che Non è l'Arena è stato chiuso per l'inchiesta su Berlusconi e Dell'Utri.