Strage all’ospedale di Gaza | “Centinaia di morti | tra cui bambini”

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Unadi civili e operatori sanitari, il missile che ha colpito l’Al-Ahli Arabi Baptist Hospital di, struttura in cui si erano rifugiate molte famiglie, ha scatenato uno scambio di accuse tra Hamas e Israele su chi abbia effettuato il lancio. Secondo gli arabi si è trattato di un raid dell’aviazione di Tel Aviv, mentre l’esercito israeliano parla di uno strike fallito da parte della Jihad islamica, che ha negato un suo coinvolgimento. Hamas in un comunicato ha accusato lo Stato ebracio del “massacro” parlando di “genocidio”. “Basta con il silenzio sull’aggressione – si legge – e la sconsideratezza dell’occupazione”. Il portavoce del ministero della Sanità della Striscia di, Ashraf al-Qudra, ha affermato che “almeno 500 persone” hanno perso la vita a causa dell’attacco aereo. L’esercito israeliano in primo momento ...