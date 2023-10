Storia della Ferrari di Clint Eastwood | un vero pezzo da collezione

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Ladiè un modello veramente speciale. Si tratta di una 275 GTB del 1966 e sarà esposta al pubblico dal 26 al 29 ottobre a Bologna, per la 40° edizione di Auto e Moto d'Epoca. Ladiinizia quando il produttore Dino De Laurentiis, consapevolepassione dell'attore californiano per le auto di lusso, in particolare quelle del Cavallino Rampante, decide di regalargliene una. Così, De Laurentiis ordina una 275 GTB, che in quel periodo era la più sportiva e lussuosa granturismo a due posti prodotta a Maranello. Che cos'ha di speciale la275 GTB diLa configurazione originale prevede la colorazione grigio ...