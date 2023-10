Storia dei pantaloni cargo | novant’anni del capo militare evergreen

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Life&People.it Dal fronte di guerra alle passerelle, esiste un pantalone che, sfidando stratificazioni sociali ed economiche, sta scrivendo la suada quasi un secolo. Ha attraversato conflitti mondiali e rivoluzioni socio-culturali fino ad arrivare al mondo dell’haute couture: il protagonista è ilpants, trend sfoggiato nello street style della Milano Fashion Week, ma apparso per la prima volta oltrefa. Un’età che questo longevonon dimostra affatto apparendo sempre al passo con i tempi e mai fuori moda o obsoleto. Ed oggi, sono in perfetta forma e tutt’altro che ‘anziani’, i, sono reduci di una guerra che ha cambiato le sorti della. L’origine bellica deiApparsi per la prima volta negli ...