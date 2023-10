“Sto combinato male” Grande Fratello | ansia sulla salute di Garibaldi | intervenuto il medico

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) C’è preoccupazione alper Giuseppe. Le sue condizioni dinon sono affatto ottime e ora è stato lo stesso ragazzo a parlarne apertamente. Durante un dialogo con Fiordaliso, ha confessato di avere dei problemi fisici. Ha chiesto l’intervento dei medici e ciò che gli hanno detto non prometterebbe nulla di buono. E inevitabilmente i suoi fan temono che questo possa avere delle ripercussioni importanti. Nella casa delGiuseppepare che abbia confidato agli altri concorrenti di non sentirsi per niente bene e per questa ragione ha voluto farsi visitare dai dottori. Questi ultimi hanno fatto una loro diagnosi e ciò che sarebbe emerso sta tenendo tutti col fiato sospeso. Anche perché l’umore del bidello non è ...