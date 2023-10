Circa 100 euro in più al mese per lo. Un piccolo grande aiuto in tempi di ristrettezze ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #

Stipendi docenti e Ata, a Natale buste paga più ricche: non solo la tredicesima, fino a 1200 euro in più. Tutte le cifre Orizzonte Scuola

Stipendio docenti ottobre 2023, disponibile il cedolino: accredito lunedì 23 Orizzonte Scuola

Nella legge di bilancio per il 2024 sono stati stanziati 7 miliardi per i contratti pubblici, 5 per tutta la Pubblica Amministrazione e 2 per la Sanità. Questi soldi serviranno anche a finanziare aume ...(ANSA) - RENDE, 18 OTT - Unical ha ottenuto un nuovo riconoscimento nel campo dell'Intelligenza artificiale: Carmine Dodaro, professore associato del dipartimento di Matematica e informatica, ha vinto ...