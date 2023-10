Stellantis | nuova strategia Veicoli Commerciali con obiettivo leadership

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) TORINO (ITALPRESS) – D’ora in poi si chiamerà “Pro One” lagrandedidedicata ai, che vale circa 60 miliardi dei 180 di fatturato annuo del gruppo, e genera anche un terzo dei ricavi netti. Che nasce con unambizioso, crescere nelle vendite del 25% entro il 2027. “Vogliamo passare dagli 1,6 milioni divenduti nel 2022, a circa due milioni” spiega Jean-Philippe Imparato, responsabile mondiale deie del brand Alfa Romeo, rispondendo a una domanda di Italpress a margine dell’evento di presentazione dei nuovo business svoltosi a Balocco. “Nel 2023 puntiamo a 1,8 milioni, ma non è un target definito. Vogliamo diventare il numero uno al mondo, superando ...

... poi confluito in. Si caratterizza per la linea razionale ma tipicamente sportiva, come ... Volvo EX30 da 35.900 Il crossover svedese, laVolvo EX30 presentata a giugno proprio a Milano, ...

Nuova Fiat Panda e le altre auto Stellantis con piattaforma low-cost Motor1 Italia

Stellantis, nuova strategia per rafforzarsi nei veicoli commerciali LA STAMPA Finanza

la Proma ha confermato che sta facendo ogni sforzo utile affinché vengano assegnate allo stabilimento di Melfi le future commesse legate ai cinque nuovi modelli che si produranno nello stabilimento ...Nella seduta di mercoledì 18 ottobre il rendimento dei Treasury statunitensi decennali ha toccato un nuovo massimo pluriennale. Il rendimento del Tesoro a 10 anni è salito di quasi 7 punti base al ...