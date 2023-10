Stefano Belmondo si pronuncia sulla pista da bob per Milano-Cortina 2026 | “Contano costi e ambiente”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Quale futuro per ladegli sport da budello in vista delle Olimpiadi Invernali di? Un vero e proprio caso è quello scoppiato negli ultimi giorni, dopo l’annuncio del presidente del CONI, Giovanni Malagò, che l’impianto per tali specialità anon ci sarà su indicazione del Governo italiano. Come affermato da Malagò, si è in cerca di alternative che coincidono con l’impiego di strutture all’estero. Tanti nomi sono stati fatti, ma resta il fatto che mai era accaduto nella storia dei Giochi Invernali che un evento vada in scena in un territorio diverso da quello del Paese ospitante. Si è ripreso a parlare però per cercare di organizzare il tutto nel Bel Paese. L’opzione è quella di Cesana, sede delle gare per le Olimpiadi di Torino 2006, ma anche in questo caso non mancano ...