Stabile senz’acqua a Vitulano | tre famiglie costrette a lasciare

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Unolasciatoda Gesesa a. Scrive al direttore una delle vittime di questa triste vicenda Unodove vivono trelasciato senza acqua ain provincia di Benevento. Crediamo, gentile architetto De Maria, che questa vicenda come tutte le vicende umane avrà un epilogo favorevole nei suoi confronti. Crediamo fermamente che almeno un preavviso e il rispetto di un appuntamento siano alla base del vivere civile. Non può essere altrimenti. Lei fa benissimo a far valere le sue ragioni a maggior ragione se ha tutte le fatture pagate. Ci auguriamo che attraverso la pubblicazione della sua lettera, possa essere esercitata una moral suasion affinché Gesesa ripristini quanto prima il servizio, anche perché non farlo sarebbe grave. Con ...