... utilizzando le frasi del calibro: "una così non ha bisogno delloal, perché se esce in strada non se la c**da nessuno". Non contenta dei pesanti attacchi gratuiti e fuori luogo, ...

Spray al peperoncino e gli altri: quali sono i dispositivi di difesa personale legali in Italia WIRED Italia

Caos e paura all'istituto Barozzi, spray al peperoncino in aula ... il Resto del Carlino

In viale Monte Kosica sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti di polizia per gli accertamenti "E’ stata una pricolosa bravata". Nessuno è rimasto intossicato in modo serio o ferito ...Una nuvola urticante si è sprigionata all’interno di un’aula dell’Istituto Barozzi di viale Monte Kosica, questa mattina, creando panico tra studenti e insegnanti. A ripercorrere quei brevissimi attim ...