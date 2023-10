Spopolano gli IV Bars | i bar dove si ordinano cocktail di vitamine e medicine da iniettare via flebo | ecco come funziona e i rischi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Si chiamano IV(intravenous, bar dell’enna) o Drip(della), sono diffusi da 8 anni in tutti gli Stati Uniti e, anche grazie a influencerRihanna o Kate Upton, sono in espansione: uno è stato inaugurato il 27 settembre a New York, un altro aprirà a ottobre nell’Indiana. Non offrono cappuccini madi micronutrienti per “reintegrare, ringiovanire, ripristinare”. Ferro, cameriere!Qui si viene per stare meglio, e in fretta. Fanno da cornice l’atmosfera rilassante da spa, i camici bianchi degli infermieri, le poltrone reclinabili. Al centro, un ampio menu con soluzioni ennose un po’ per tutto: digestione, stress, jet lag, stanchezza, cute opaca, fiacchezza, scarsa concentrazione, effetti della sbornia, insonnia, calo ...