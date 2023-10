Sospesa la Pesca delle Vongole | Allarme per la Diffusione del Granchio Blu

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Teramo - La marineria di Giulianova esprime crescente preoccupazione per ladelblu lungo le coste locali. Questa nuova specie, originariaAmeriche, sta invadendo sempre più il mare italiano, minacciando la fauna marina. In risposta a questa emergenza, laè stata, conformemente al provvedimento emanato dalla direzione marittima dira. Il divieto didei molluschi bivalvi, che include le, è in vigore dal 18 ottobre al 31 ottobre, come stabilito nell'ordinanza del comandante della Capitaneria di porto dira, Fabrizio Giovannone. L'ordinanza precisa che le imbarcazioni autorizzate ad utilizzare altri strumenti di ...