Sopravvissuto all’Olocausto scampa all’attacco dei militari di Hamas

Leggi su notizie

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L’incredibile storia di Yaakow Weissmann, che a 83 anni si trova ancora una volta a dover lottare per la propria sopravvivenza Ha dell’incredibile la storia di Yaakov Weissmann. Era riuscito a sfuggirenascondendosi con una famiglia non ebraica in Francia all’età di quattro anni. Oggi, invece, all’età di 83 anni, è riuscito a sopravviveredel 7 ottobre in Israele da parte dei miliziani di. Il villaggio dell’uomo, Netiv Haassara, si trova a soli 500 metri dal confine con la Striscia di Gaza, da dove i miliziani di, sotto la copertura di una pioggia di missili, sono penetrati in Israele uccidendo 1.400 persone. Bombardamento a nord della Striscia di Gaza (Ansa) – Notizie.com“Razzi, razzi e boati. Beh, non è la prima volta“, ha dichiarato Weissmann, il cui villaggio di 800 abitanti è ...