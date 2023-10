“Sono positiva al Citomegalovirus?”

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Buonasera dottore, ho 37 anni eattualmente incinta (seconda gravidanza) a 7+1. Ho effettuato oggi le prime analisi di routine da cui è risultato un valore delle IgG del CMV pari a 13 (<12 assenti, 12-14 borderline, >14 presenti) ed IgM CMV assenti. Nella precedente gravidanzasempre stata negativa (ultimo prelievo effettuato circa 23 mesi fa). Come si può interpretare questo dato? Dovrei preoccuparmi? Posso aver contratto il CMV nei primi giorni della gravidanza?un po’ preoccupata. La ringrazio molto anticipatamente. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Sedutaper la big degli elettrodomestici , che avanza bene dell'1,82%. L'analisi del titolo ... con la curva che incontra la prima area di resistenza a 21,51 Euro, mentre i supporti...

Venezia, così il Gruppo San Marco festeggia 17 nati in un anno: congedo doppio per i papà e tante agevolazioni Corriere

Settembre-Ottobre 2023, quali sono i sintomi Covid Humanitas Medical Care

La regola sulla priorità di genere nei concorsi pubblici, nella scuola finisce per premiare i maschi che sono di meno sia trai i presidi che tra i docenti. Ecco le nuove regole. Valditara: è un princi ...Primo: il continente viene considerato come un’unica nazione (ma i tassi di crescita dei Paesi sono molto diversi). Secondo: l’esodo dalle campagne alle città non è una catastrofe ma un’occasione di b ...