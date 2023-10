Sono in mezzo a noi | a Bruxelles un attacco annunciato

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) “Abdeslam Jilani, mivendicato per i musulmani. Si vive per la religione e si muore per la religione.pronto a incontrare Dio felice e sereno”. È l’annuncio in diretta dell’omicida islamico a, apparso nella serata di lunedì scorso. Tifosi con indosso la maglia della loro squadra, la Svezia, freddati in nome di “Allah Akbar”. Ancora una volta l’odio religioso ha colpito l’Occidente, colpevole di non essere come loro: fondamentalisti islamici. Ricorderemo i tragici fatti accaduti in Europa:e Parigi i più recenti. Dopo il violentoa Israele, anche tutto l’Occidente si trova in stato di pericolo. Inutile negarlo, le celluleina noi, e magari vivono nello stesso nostro pianerottolo di casa. Perché ...