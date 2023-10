Sonego-Kotov oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Stoccolma 2023

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Lorenzose la vedrà contro Pavelnel secondo turno del torneo ATP 250 di(cemento indoor), evento di scena sui campi della capitale svedese. Entrambi sono reduci da un successo in rimonta. Il torinese ha sconfitto il serbo Dusan Lajovic mentre il russo, dopo aver passato le qualificazioni, si è preso il lusso di eliminare il bombardiere statunitense Christopher Eubanks. Tra i due non ci sono scontri diretti da registrare.partirà favorito secondo i bookmakers ma dovrà prestare particolare attenzione al tennis del sovietico. Quest’ultimo si trova ormai a pochi punti dalla top cento e su questa superficie sa farsi valere con chiunque grazie ad un servizio e a dei colpi d’inizio gioco devastanti. Non sarà, dunque, un compito facile quello di Lorenzo, che vuole ...

È terminata poco fa la seconda giornata dell'ATP 250 di Stoccolma. Sul cemento indoor svedese si sono disputate oggi altre sei sfide valide per il primo turno e le sorprese non sono di certo mancate.