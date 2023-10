Sondaggi politici elettorali oggi 18 ottobre 2023 | in calo FdI | Pd | M5s e Lega Crescono i partiti minori

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)18– Perdono consensi tutti iprincipali, mentre quelliguadagnano terreno. È quanto emerge dall’ultimoo realizzato da Swg per il TgLa7, che vede Fratelli d’Italia, Partito democratico, Movimento 5 stelle ein. Nella settimana dal 9 al 16, Il partito guidato da Giorgia Meloni ha perso 0,3 punti percentuali, scendendo al 28,4 percento, mentre il Pd è calato al 19,6 percento (-0,2%). Per il Movimento 5 stelle ilè stato di 0,4 punti, portando il dato al 16,1%, mentre laha perso ...

Ed è soprattutto per questo che a stare ainessuno dei partiti citati sembra in grado di ... al massimo esso potrà condizionare " anche in modo decisivo " l'uno o l'altro degli attori...

Sondaggi politici, calano tutti i partiti maggiori e crescono i minori: giù FdI e Azione raggiunge il 4 per c… la Repubblica

Sondaggi politici, la Lega si ferma mentre Fratelli d'Italia continua a crescere: avanzano Pd e M5s Fanpage.it

Nel dicembre 2020 un fulmine danneggiò il campanile della chiesa di S.Annapelago. La parrocchia effettuò i lavori di ripristino tra cui un nuovo impianto audio col suono delle campane inaugurato a Pas ...Nell’ultimo mese sono aumentati i voti sia per Fratelli d’Italia che per Forza Italia. La Lega, invece, si è fermata. Pd e Movimento 5 stelle sono cresciuti, ma per adesso senza mettere in difficoltà ...