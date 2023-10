Soffocato dalla brioche al bar | come gli salvano la vita | clamoroso a Brindisi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Un cliente del Bar Pantheon di Oria, provincia di, dopo aver addentato un cornetto, stava rischiando di soffocare. La tragedia è stata eta grazie all'immediato soccorso di un cameriere. Il ragazzo, M.C. (26 anni), gli ha praticato le manovre salva. In passato il giovane aveva seguito un corso per imparare le manovre disostruttive delle vie respiratorie e senza il suo provvidenziale intervento, chissàsarebbe andata a finire. L'uomo, dopo che il cameriere gli ha praticato la manovra di Heimlich, ha ripreso colorito e ha ricominciato a respirare dopo il forte spavento. "Ho frequentato il corso - ha detto il 26enne cameriere - e si è rivelato utile. Quel signore ora sta bene. Si tratta di cose che possono capitare a chiunque, basta ci sia qualcuno in grado di affrontarle perché in quei casi - ha ...