Smartphone che cade sempre sulla faccia quando lo guardi a letto? Su Amazon trovi la soluzione ideale a poco!

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Da non perdere: se lolo si guarda a, suc’è laa poco prezzo. Tutte le info utili. Tutti sappiamo che non si dovrebbe andare aprima di dormire guardando lo, ma tutti o quasi lomo lo stesso. Non è una buona abitudine stare incollati allo schermo del telefono mentre si è stesi sulprima di addormentarsi, la luce dello schermo stanca la vista e può rendere più difficile prendere sonno. Eppure tra una mail da leggere, un post su un social da scrivere, un video da vedere o un’ultima notizia da leggere, finisce che in molti vanno a dormire con lo ...