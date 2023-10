Simeone si racconta | «Per scaramanzia entro in campo sempre col piede destro»

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il Napoli ha pubblicato sui propri social un video con una lunga intervista all’attaccante azzurro Giovannisi presenta così Nome: «Giovanni Paolo» Età: «28 anni» Nato: «A Buenos Aires Argentina» A Napoli dal «2022» Segni particolari: «Tutto» Ruolo: «Attaccante» Sogno nel cassetto: «Giocare a calcio in Europa» Idolo da bambino: «Mio papà» Idolo fuori dal calcio: «mio papà» Sport preferito fuori dal calcio: «Qualsiasi cosa nel mare» Hobby o passione? «Il mare» Film preferito? «Harry Potter» Genere musicale preferito? «Reggaeton e Pop» Serie tv preferita? «How i met your mother» Attore preferito? «Quello di Thor (Chris Hemsworth)» Artista preferito? «Coldplay» Piatto preferito? «Pasta in bianco, olio e parmigiano» Piatto preferito napoletano? «Pizza» Rito scaramantico? «Entrare in ...

