Simeone | la moglie | “Napoli come l’Argentina | qui ci sentiamo a casa Scudetto? Sembrava di vivere in un film”

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Giulia Coppini,di, ha ricordato la bellezza die la somiglianza conin un’intervista alla Gazzetta. Giulia Coppini, ladell’attaccante argentino Giovanni, ha condiviso emozioni e pensieri sul suo profilo Instagram, seguito da 173 mila followers, e in un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport. “Abbiamo amato tantissimo Verona, città stupenda e belle persone. E amavamo lo spogliatoio, i compagni e le loro famiglie. C’era un gruppo fantastico, proprioquello che abbiamo ritrovato poi qui a. Qui stiamo da dio, cidavvero a“. Rispetto alla vittoria dello, Giulia Coppini non nasconde il suo orgoglio: “È stato un ...

...con il centrocampista Elmas nel ruolo di centravanti per il contemporaneo infortunio die ... Siamo una famiglia, miaè sua sorella, e non vedevo perché non darglieli. Peccato però che non ...

Simeone, la moglie: “Napoli come l’Argentina. Scudetto Premio per i sacrifici fatti” CalcioNapoli1926.it

Simeone, la moglie: "Scudetto un premio ai sacrifici di Giovanni! A ... CalcioNapoli24

Giulia Coppini, moglie di Simeone, ha ricordato la bellezza di Napoli e la somiglianza con l’Argentina in un’intervista alla Gazzetta. Giulia Coppini, la moglie dell’attaccante argentino Giovanni ...Giulia Coppini, moglie dell'argentino Giovanni Simeone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Giovanni Simeone potrebbe giocare dal primo minuto nel match del ...