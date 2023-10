Silvestro Fi | “Manfredi bocciato anche dalla sua maggioranza”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoil senatore di Forza Italia Francescova all’attacco del sindaco di Napoli Gaetanodopo il flop della seduta del Consiglio comunale di ieri. “L’autocelebrazione didopo due anni di mandato ci lascia senza parole. E’ sotto gli occhi di tutti la cattiva gestione della citta’ di Napoli: dai trasporti alle periferie per non sottolineare il fallimento della raccolta differenziata e della continua emergenza sicurezza in citta’ – ha commentato– A bocciarenon sono solo gli scarsi risultati di questi due anni mala sua stessa. Ieri in Aula senza numero legale. Intanto, l’unica voce critica in consiglio comunale resta quella del gruppo di Forza Italia, sempre ...