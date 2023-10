(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Lastradale e la videosorveglianza. Un binomio inscindibile che passa attraverso la rete di ?occhi elettronici?, sempre più strumenti fondamentali e utili per il...

...una bomba a Gaza può far crollare il precario ordine mondiale Gigi Riva scrittore Un altro... La portavoce del Consiglio dinazionale Adrienne Watson ha fatto eco a Biden: "Mentre ...

Nodo sicurezza in città, il Consiglio Comunale si riunisce su misure e proposte CataniaToday

Sicurezza, nodo telecamere: a Napoli due su dieci sono difettose ilmattino.it

"La lista civica Cesena Siamo Noi purtroppo deve constatare che il tempo passa e gli incidenti aumentano e non si vedono fatti concreti da parte dell’Amministrazione Comunale" ...«Se non si interviene al più presto, prenderemo la strada del non ritorno», è l’allarme che ha lanciato dopo avere fatto un lungo elenco delle criticità che orbitano attorno al nodo sicurezza. Dalle ...