Sicurezza contro i furti di identità

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Identificazione immediata e univoca della personadi: card biometriche, Partitalia e WiBioCard per lanelllo accessi Accordo strategico tra Partitalia Srl, azienda ICT di Lainate (Milano) dal 2001 che produce e commercializza smart card, tag, lettori RFID e soluzioni IoT in tutta Europa, e WiBioCard, startup innovativa che offre smart card con sensori biometrici integrati, in grado di garantire l’immediata e univoca identificazione della persona, senza l’ausilio di password. Partitalia è il fornitore strategico che si occuperà della produzione e personalizzazione delle card biometriche. «Daremo a WiBioCard anche un importante supporto nello sviluppo del mercato delllo accessi, nel quale operiamo da oltre vent’anni», spiega Luca Del Col ...