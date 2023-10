Si finge avvocato e vince 26 cause legali senza laurea | arrestato

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Avrebbe rubato l'identità a un vero legale suo omonimo Ha rubato l’identità a unvero e,avere alcun titolo legale, ha vinto 26in tribunale. L’artefice del raggiro sarebbe, secondo quanto riporta la Bbc, Brian Mwenda. L’uomo si sarebbe introdotto nella Law Society of Kenya, l’equivalente dell’Ordine degli avvocati del suo Paese, e avrebbe sostituito i dati di un suo omonimo con il suoi, foto compresa. Solo quando il vero legale ha contattato l’Ordine, segnalando di non riuscire a entrare nel suo profilo, la truffa è stata scoperta ed è finito in manette. “Si è trattato di un malinteso” ha detto lui, assicurando che sarebbe riuscito a dimostrare la sua innocenza. L’organizzazione dei sindacati del Kenya lo ha descritto, infine, come “una giovane mente brillante” che ce l’ha fatta “qualifiche ...