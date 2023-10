Si finge avvocato e vince 26 cause in tribunale senza la laurea in giurisprudenza

Leggi su tpi

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Si26inlaUn fintoha vinto 26inavere né un titolo di studio né alcuna competenza in: è quanto avvenuto in Kenya con la vicenda che ha fatto in breve tempo il giro del mondo. A raccontarla è stata la Bbc, secondo cui Brian Mwenda, questo il nome del truffatore, si sarebbe introdotto nella Law Society of Kenya, l’equivalente dell’Ordine degli avvocati del suo Paese, sostituendo i dati di un suo omonimo con i suoi, foto compresa. Prima di essere scoperto, però, l’uomo ha vinto ben 26legali in. La truffa è venuta a galla quando il vero ...