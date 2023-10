“Si è fatta viva | guardate” Heidi Baci | ora la scoperta | cosa è successo dopo l’addio al GF

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)è fuori dal Grande Fratello. Da lunedì notte,la diretta, non si parla d’altro che del suo abbandono. Ricordiamo che nel corso della puntata aveva ricevuto la visita del papà, per niente contento della situazione che si era creata con Massimiliano Varrese. “Tua madre non sta bene e non ti guarda più”, le ha detto in diretta.è uscita scioccata da quell’incontro e anche molto preoccupata, tanto da chiedere ad Alfonso Signorini di poter avere un confronto con la famiglia nel segreto del confessionale e così è stato. È andata in confessionale per parlare al telefono coi genitori ma poi non ha più fatto ritorno dagli altri. Gli autori hanno quindi allertato Letizia Petris ed è stata lei, appresa la notizia, a informare i suoi compagni visto chenon ha ...