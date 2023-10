(Di mercoledì 18 ottobre 2023) "La richiesta fatta al Governo Meloni è stata pienamente soddisfatta: 5 miliardi di euro sono stanziati per la. Si prosegue secondo un indirizzo che già avevamo lanciato e devo dire che si prosegue anche in quella narrazione che ho più volte sottolineato: bisogna ridare autorevolezza al ruolo dei docenti, cominciando dall'aumento degli stipendi", ha dichiarato ildell'Istruzione e del Merito, Giuseppeai microfoni di Pin Pong su Rai Radio Uno. L'articolo .

Sul posto anche il sindaco: 'La caldaia è nuova, è stata installata quest'ed è a norma'. ... Le news della scuola in primo, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - ...

Sì al Piano Estate, più scuola per le famiglie che non si possono permettere le vacanze. Le parole del ministro Valditara Orizzonte Scuola

Scuola aperta in estate, Valditara sempre più favorevole: “Sostegno per le famiglie che non possono permettersi le vacanze” Scuolainforma

Qualora le cose non dovessero andare in porto, l'Inter ha già il piano B: Armando Broja, albanese del Chelsea. La concorrenza nel club inglese è tantissima e il giovane vuole giocare con continuità, ...Varato nel 2016 per ripianare il “buco” di oltre un milione e 700 mila euro che aveva costretto la prima amministrazione Canepa a dichiarare lo stato di pre-dissesto ...