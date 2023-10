Shopopop | il servizio che ripensa il mondo delle consegne sbarca a Firenze | Massa-Carrara e Novara

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) (Adnkronos) - 18 ottobre 2023 – Nuove aperture per, la piattaforma cheildi prossimità per ottimizzare le risorse e ridurre gli sprechi. Grazie a partnership con alcuni importanti brand della GDO, la società ha sceltoper espandere il proprioin Italia. Ogni giorno, infatti, milioni di persone usano l'auto o un altro mezzo privato per andare a lavoro, per fare visita a un parente o un amico, per andare in palestra... Ma cosa succederebbe se tutti questi spostamenti potessero essere utilizzati anche per effettuarea persone della propria zona? Coni commercianti si avvalgono di privati che ...