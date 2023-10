Shoah | ok definitivo della Camera al museo a Roma

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Via liberaed unanime dell'Aulaal disegno di legge per l'istituzione adel. Il testo è stato definitivamente approvato a Montecitorio con 283 voti a ...

Via liberaed unanime dell'Aula della Camera al disegno di legge per l'istituzione a Roma del museo della. Il testo è stato definitivamente approvato a Montecitorio con 283 voti a favore e ...

Ok definitivo della Camera al museo della Shoah a Roma Agenzia ANSA

Museo della Shoah, ok definitivo della Camera. L'applauso in Aula La7

Via libera definitivo ed unanime dell'Aula della Camera al disegno di legge per l'istituzione a Roma del museo della Shoah. Il testo è stato definitivamente approvato a Montecitorio con 283 voti a fav ...(Agenzia Vista) Milano, 18 ottobre 2023 "I milanesi hanno ragione di essere preoccupati", questo il commento del governatore della Lombardia, intervenuto a margine dell'evento "Your Next Milano", in ...