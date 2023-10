Sfida insolita per Bugno | pedalerà al Festival del ciclista lento di Ferrara

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Tra le prove la pedalata più lenta del mondo, cinque km da fare in cinque ore Da venerdì 27 a domenica 29 ottobre 2023 torna ail “del”, settima edizione della festa “della bella gente che pedala”, ilper chi ama pedalare senza fretta gustando panorami, incontri, racconti e tutto “il buono e il bello” del territorio. In programma: la Pedalata più lenta del mondo “5 km in 5 ore”, la Granfondo del Merendone, il Galà del, e aperitivi, tavole rotonde tematiche, ospiti campioni & scrittori, premiazioni, ciclotappi e soprattutto un campione che proverà a farsi: Giannisarà messo alla prova nel corso del2023. Lo annuncia l’organizzazione con una ...