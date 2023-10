Set “Avvocato Malinconico” | al via le riprese al Porticciolo di Pastena

Leggi su zon

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Ieri mattina aldi, su via Lungomare Colombo, sono iniziate ledella seconda serie della fiction tv di RaiUno “Vincenzod’insuccesso” con protagonista principale Massimiliano Gallo. Le telecamere – come riporta il quotidiano Il Mattino – si fermeranno anche oggi aldiper poi spostarsi in altre location cittadine tra cui la spiaggia di Santa Teresa e la Stazione Marittima oltre che nel luogo principale dove si muove, cioè il Tribunale. Segui ZON.IT su Google News.