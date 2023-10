Serie C | altre gare del Pineto all’Adriatico di Pescara Proteste dei sindacati di Polizia

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Iditornano a manifestare la loro contrarietà allo svolgimento dicasalinghe delallo stadio Adriatico di. Originariamente era state quattro le sfide calendarizzate dalla società pinetese nell’accordo con l’Amministrazione Comunale, proprietaria dell’impianto. “Nei giorni scorsi ihanno appreso che, contrariamente agli impegni presi da tutte le autorità coinvolte e dalla stessa società delCalcio, a causa del prevedibile perdurare dei lavori di adeguamento dello stadio ‘Mariani Pavone’, la compagine teramana – spiegano iSiulp, Sap, Siap, Fed Sp, Coisp, Silp Cgil in una nota – continuerà a giocare le partite casalinghe a ...

...gli accertamenti sarebbe risultata prodromica al tentativo di reimpiegare l'immobile in... È stato, altresì, disposto il sequestro preventivo di unadi immobili tra i quali, il "Teatro De ...

Beckham e altre vite di sportivi in 7 serie tv Tv Sorrisi e Canzoni

Una serie di iniziative in rete con altre realtà del territorio Caritas Italiana

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Il nuovo Tourneo Custom firmato Ford Pro punta ad alzare l'asticella nel segmento dei veicoli multi-attività. (ANSA) ...