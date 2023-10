Serie A | i tre calciatori più fallosi non ancora ammoniti

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)A, dopo le prime otto giornate di campionato ecco quali sono ipiùche non hannoricevuto un’ammonizione. Dopo le prime otto giornate del campionato diA è già possibile intravedere qualche tendenza generale per quanto riguarda le statistiche. Tra queste una particolarmente interessante è quella suipiù, che riserva anche alcune sorprese ma non per quanto riguarda il podio. L’arbitro Livio Marinelli di Tivoli (LaPresse) – IlVeggente.itNelle prime tre posizioni ci sono infatti giocatori che possono essere considerati calcisticamente “cattivi”: Youssef Maleh dell’Empoli vanta il primato di 2,7 falli a partita e ha già collezionato ben quattro ammonizioni. A seguire ci sono Alessandro Buongiorno ...