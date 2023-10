Serie A | Adesso è ufficiale | Fagioli | sette mesi senza giocare per il caso scommesse clandestine

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) 2023-10-17 17:20:39 Calcio italiano: EIl primo dei sanzionati per lo scandalo delleillegali sul calcio italiano conosce già la sua sanzione: Nicolresteràcalcio per 7da oggi, quando il Patteggiamento raggiunto tra il calciatore della Juventus e la Procura Federale. Questa è la dichiarazione: “Il Pubblico Ministero Federale ha raggiunto un accordo (ex art. 126 CGS) con il calciatore Nicola seguito del quale sarà sanzionato con 12di squalifica, di cui 5 commutati con prescrizioni alternative, e con una multa di 12.500 euro.per violazione dell’articolo 24 del CGS, che vieta la possibilità di effettuaresu eventi calcistici organizzati dalla FIGC, dalla UEFA e dalla FIFA. Per quanto riguarda le prescrizioni ...