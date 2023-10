Sequestro di beni per cinque milioni di euro a Benevento

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)difinalizzato alla confisca per. Si tratta di un attico nel cuore di Roma, una villa ae un centro commerciale a Torrecuso Questa mattina, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno eseguito un decreto del Tribunale di Roma – Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione. Il provvedimento ha disposto ilfinalizzato alla successiva confisca di tre immobili formalmente intestati a società di diritto estero, con sede nel Principato di Monaco e Isole Vergini Britanniche, ma di fatto riconducibili ad un pregiudicato sannita, tale F.U. classe 1964. L’uomo è attualmente detenuto in carcere per espiare la pena definitiva per associazione a delinquere di stampo ...