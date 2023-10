Separazione e Divorzio in Un Solo Passo | la Cassazione Autorizza il Nuovo Procedimento

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Roma - È ora possibile affrontarein un unico e snellogiudiziario, consentendo alle coppie sposate che si trovano in crisi di presentare una richiesta congiunta e cumulativa al giudice. Questa innovativa procedura è stata introdotta attraverso la riforma Cartabia, in vigore dallo scorso febbraio, con l'obiettivo di garantire maggiore stabilità negli accordi presi e, allo stesso tempo, ridurre i tempi di risoluzione delle questioni legali. Tuttavia, in alcuni tribunali, questa soluzione è stata osteggiata, spingendo così la Corte dia intervenire. Nel dettaglio, la Corte Suprema ha emesso una sentenza (verdetto 28727) il cui deposito è avvenuto lunedì. Questa sentenza stabilisce che "in tema di crisi familiare, nell'ambito deldi cui all'art. ...

Dunque, le ormai ex coppie potranno presentare una domanda congiunta e cumulativa per, in modo da avviare lo scioglimento del matrimonio con uno scenario di maggiore stabilità ...

