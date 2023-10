Separazione e divorzio in un solo giorno | arriva l’ok della Cassazione

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)in unCorte didopo i dubbi sulle normelegge Cartabia La riforma Cartabia ha avviato le procedure per snellire i processi e smaltire gli arretrati. In questo lavoro di alleggerimento rientrano anche le procedure per le separazioni e il. La legge Cartabia prevede la presentazione contestualepratica die di. La procedura, però, aveva fatto sorgere dei dubbi, su cui è intervenuta con una sentenza la Corte di. La, con il verdetto 28727 depositato lunedì scorso, ha affermato il principio per cui “in tema di ...