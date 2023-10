Sei Toscana | aperte le selezioni per addetti alla raccolta e spazzamento

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Sei, gestore unico dei servizi di igiene ambientale nel bacino dell’AtoSud, è una delle più importanti e strutturate utility del panorama regionale. La società, controllata dal Gruppo Iren, svolge servizi ambientali in un territorio molto ampio, che copre oltre la metà dell’intera regione, racchiudendo 104 comuni: 35 della provincia di Arezzo, 28 della provincia di Grosseto, 35 della provincia di Siena e 6 livornesi del comprensorio della Val di Cornia. “La società è interessata da un continuo percorso di crescita e sviluppo – dice il presidente Alessandro Fabbrini – che mira a definire un quadro organico di interventi di efficientamento della gestione e dei processi aziendali così da portare una migliore qualità dei servizi svolti a beneficio dei cittadini e delle imprese del territorio”. Per questo, Seiè ...

Dal 5 aprile Costasarà invece a Savona, prima il sabato e poi, da fine maggio, la domenica,... Costa Favolosa proporràdiversi itinerari, da Amburgo, che visiteranno Groenlandia, Islanda, ...Per la prevenzione le Regioni investono da 85 euro procapite in Friuli-Venezia Giulia fino a 158 in Valle d’Aosta (dati ultimo Rapporto Corte dei conti). Ma i risultati sono molto diversi e la ...Con il crollo della produzione a livello internazionale si impennano a +42% i prezzi dell’olio extravergine di oliva che è il prodotto che ha fatto registrare i maggiori rincari nel carrello, seguito ...