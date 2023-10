Secondigliano | sorpreso in carcere col cellulare su Tik Tok | condannato

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Segretario Generale Aggiunto del sindacato Polizia Penitenziaria (Sinappe), Luigi Vargas e del Segretario Regionale Pasquale Gallo in merito alla vicenda del ritrovamento di unin possesso di un detenuto ristretto neldiEcco il testo: Nel pomeriggio di ieri era stato beccato dalla Polizia Penitenziaria mentre pubblicava un video su Tik Tok all’interno della propria camera detentiva, utilizzando uno smartphone detenuto illecitamente. Arrestato in flagranza di reato è statoper rito direttissimo questa mattina a 13 mesi di reclusione con rito abbreviato, oltre al pagamento delle spese processuali. Il detenuto, ristretto nel reparto di Alta sicurezza, non è sfuggito all’occhio vigile del Polizia ...