Secondigliano | rinvenuto dalla Polizia un ordigno esplosivo

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) nelle cantine Condominiali di uno stabile di Via Della Bussola Nel pomeriggio di lunedì, gli agenti del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato l’area di accesso alle cantine condominiali di uno stabile di via Della Bussola dove, tra alcune masserizie, hannoundel tipo “bomba carta” del peso di circa 1,1 kg che il personale del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale ha rimosso e messo in sicurezza. Lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.